Bratislava vymáha od Slovana vyše 700-tisícový dlh súdnou cestou

Na ilustračnej snímke Zimný štadión Ondreja Nepelu. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 17. júna (TASR) – Hokejový klub HC Slovan Bratislava aktuálne dlhuje za prenájom bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu takmer 800.000 eur. Prevádzkovateľ štadióna Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislavy sa rozhodla väčšinu dlžnej sumy vymáhať súdnou cestou. Ku koncu januára Slovan pritom dlhoval až 1,028 milióna eur, vo februári sa však klubu podarilo uhradiť 500.000 eur.HC Slovan dlhoval podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala mestskej organizácii peniaze často, no vždy ich nejako splatil.povedal primátor.Mesto pre TASR spresnilo, že celkový dlh Slovana je aktuálne 785.917 eur. Celková suma uplatnených pohľadávok súdnou cestou voči obom subjektom Slovana je podľa magistrátu 728.689 eur. Samospráva tvrdí, že klub naposledy uhradil vo februári 500.000 eur.spresnilo mesto. Slovan požiadal o odloženie splatnosti svojho dlhu do konca septembra, STaRZ sa však rozhodla uplatniť si svoju pohľadávku súdnou cestou. Dlžník podal voči platobnému rozkazu odpor.HC Slovan Bratislava pre TASR uviedol, že si je vedomý svojich záväzkov voči hlavnému mestu za užívanie zimného štadióna a aj v týchto dňoch intenzívne pracuje na ich vyrovnaní.tvrdí klub.Slovan podľa kontrolnej správy pritom ešte koncom januára Správe telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava napísal, že sa bude snažiť o lepšiu platobnú disciplínu, ktorá, snáď, dá do budúcnosti základ na rokovania s mestským zastupiteľstvom o cene prenájmu zimného štadióna.