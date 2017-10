Bratislava vyzýva využiť pri ceste na cintoríny posilnené spoje

Ilustračné foto. Foto: TASR/Miroslav Košírer Foto: TASR/Miroslav Košírer

Bratislava 28. októbra (TASR) – Od 200.000 až do 500.000 návštevníkov bratislavských cintorínov očakávajú v týchto "dušičkových" dňoch zástupcovia hlavného mesta. I preto vyzývajú verejnosť, aby pri preprave k jednotlivým pietnym miestam využívala čo najviac mestskú hromadnú dopravu (MHD), ktorá bude mať počas tohto víkendu (28.-29.10.) i v stredu (1.11.) posilnené spoje.uviedol generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava (DPB) Milan Urban.Zvláštne linky X38 a X71 budú premávať z Hlavnej stanice, X38 k bratislavskému krematóriu, X71 k cintorínu vo Vrakuni. V spomínaných dňoch od 9.00 h do 19.00 h budú obe linky premávať obojsmerne v 20- minútových intervaloch.Zvýšený interval spojov sa týka linky č.39, ktorú môžu využiť návštevníci Martinského cintorína i cintorína v Slávičom údolí a taktiež i linky č. 80, ktorá bude cez víkend i počas sviatku všetkých svätých premávať k cintorínu v Petržalke v čase od 9.00 h do 19.00 h v 24-minútových intervaloch.Zvýšená kapacita vozidiel sa týka linky č.50, ktorá smeruje k Martinskému cintorínu a taktiež linky č. 37, ktorá zastavuje pri krematóriu. Na tejto linke budú premávať veľkokapacitné kĺbové autobusy.Bratislavské cintoríny sú do 8. novembra otvorené od 7.00 do 20.00 h.