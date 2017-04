Bratislava začala s rozsiahlou opravou ciest a chodníkov

Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. apríla (TASR) – Hlavné mesto plánuje do konca októbra opraviť 27 kilometrov ciest, 10 kilometrov chodníkov a 19 autobusových ník. Na opravy vyčlenilo zo svojho rozpočtu šesť miliónov eur. Na dnešnom brífingu, ktorý sa konal na prvej z rekonštruovaných ciest v bratislavských Vajnoroch, o tom informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.uviedol Nesrovnal. Dodal, že mesto bude opravovať celé úseky ciest, nielen látať výtlky.Podľa primátora sa mesto v tomto roku viac sústredí na peších účastníkov premávky, preto zdvojnásobí počet kilometrov opravených chodníkov na desať. "spresnil Nesrovnal. Doplnil, že v rámci opravy chodníkov sa budú robiť aj bezbariérové úpravy na takmer 30 priechodoch pre chodcov.Nesrovnal ďalej povedal, že mesto vynaloží zo svojho rozpočtu na uvedené rekonštrukčné práce šesť miliónov eur. Časť z toho tvoria zvýšené príjmy z dane z nehnuteľností. V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že mestské časti, ktoré sú takisto príjemcami zvýšenej dane, zvolia rovnaký postup a budú opravovať cesty a chodníky.Séria opráv sa dnes začala rekonštrukciou komunikácie Pri mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory. Ide o 3300 metrov štvorcových (m2) cesty, ktorej oprava potrvá do 30. apríla a bude stáť 170.000 eur. Nasledovať bude Dopravná ulica v Rači a po nej ďalšie úseky v Ružinove, Petržalke a Starom Meste. Medzi najväčšie opravené úseky budú patriť Rožňavská (11.000 m2), Panónska (4444 m2), Lovinského (3800 m2) a Smolenická (3419 m2).V roku 2016 Bratislava opravila 50 km ciest, päť kilometrov chodníkov a 10 ník na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Rekonštrukciu umožnila dotácia vlády SR vo výške viac ako 11 miliónov eur v súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ.