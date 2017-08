Bratislava začína s druhou etapou obnovy vozovky na Moste SNP

Na snímke zápcha na moste SNP spôsobená rekonštrukciou mosta. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. augusta (TASR) - Hlavné mesto dnes začína s druhou etapou obnovy vozovky na Moste SNP. V nej sa budú opravovať vnútorné jazdné pruhy v oboch smeroch, doprava je tak vedená cez obnovené vonkajšie jazdné pruhy. TASR o tom informovala Katarína Kohútiková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.skonštatoval primátor Ivo Nesrovnal. Počas prác sú z povrchu oceľovej mostovky odstránené pôvodné asfaltové a izolačné vrstvy a po dočistení sa na ňu kladú vrstvy liateho asfaltu.Hlavné mesto začalo opravovať vozovku na Moste SNP 3. júla. Doprava je počas celej opravy obmedzená len čiastočne. Most je prejazdný v každom smere, jeden jazdný pruh do Petržalky a jeden jazdný pruh z Petržalky v smere do centra mesta. Obdobie rekonštrukcie bolo vybrané zámerne, vychádza z nižšej frekvencie dopravy v prázdninovom období. Opravu v hodnote 1,5 milióna eur realizuje spoločnosť Swietelsky-Slovakia.