Bratislava začína s postupnou revitalizáciou Námestia slobody

Na archívnej snímke primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 23. mája (TASR) - Hlavné mesto začína s postupnou revitalizáciou Námestia slobody, ktoré je dlhodobo v dezolátnom stave. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dnes podpísal zmluvu o spolupráci s bratislavskou mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, založeným Nadáciou HB Reavis. To v spolupráci s mestom zabezpečí potrebné práce pri revitalizácii územia.Revitalizácia je rozdelená na dve etapy, pričom druhá etapa bude podliehať verejnej súťaži. S postupnou realizáciou sa má začať v najbližšom období a ukončená by mala byť do konca roka 2018.priblížil na dnešnom brífingu Nesrovnal.Mesto v rozpočte na tento rok na revitalizáciu vyčlenilo 120.000 eur. Ide však o finančne náročný projekt, preto bratislavská samospráva prijala ponuku Nadácie HB Reavis, ktorá bude prostredníctvom svojho občianskeho združenia na projekte participovať aj s mestskou časťou Staré Mesto.povedal Jakub Gossányi z HB Reavis Slovakia.Projekt je rozdelený na dve etapy. Prvá etapa je zameraná na prípravné práce zamerané na čistotu, bezpečnosť a úpravu zelene. Medzi nimi napríklad oprava existujúcej dlažby, dodanie nových odpadkových košov, výmena poškodených krytov žiariviek verejného osvetlenia, ako aj náter stĺpov či očistenie odvodňovacích rigolov, strihanie krovín a odstránenie buriny a ďalšie.," priblížil primátor. Druhá etapa bude verejná súťaž na ideový urbanistický návrh Námestia slobody, ktorá bude otvorená nielen skúseným architektom, ale aj študentom architektúry. Súťaž by mala poskytnúť stručný ideový koncept celého námestia s cieľom aktívneho a trvalého oživenia priestoru, vrátane fontány.podotkol starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.