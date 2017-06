Bratislava získala turistické ocenenie Zlaté jablko

Na snímke pohľad na Bratislavský hrad a pod ním Dóm svätého Martina. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. júna (TASR) - Bratislava sa môže pýšiť Zlatým jablkom. Ocenenie Golden Apple, považované za Oskara v oblasti turizmu, jej v kategórii destinácia udelila Medzinárodná federácia novinárov a publicistov píšucich o cestovnom ruchu (F.I.J.E.T.)vysvetlila na dnešnom slávnostnom odovzdávaní ocenenia prezidentka F.I.J.E.T. Slovakia Ľudmila Novacká. Ako dodala, Bratislava sa dnes zaradila k približne štyridsiatke miest, ktoré už toto prestížne ocenenie od roku 1970 získali. V nedávnej minulosti to boli napríklad Moskva, Ľubľana, Rovinj, Krakov či Antverpy.Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek je presvedčený, že pre rozvoj turizmu v hlavnom meste to bude ďalší dôležitý impulz.zdôraznil. Peter Ďurček, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby, v gescii ktorého je aj sekcia cestovného ruchu, upozornil, že Bratislava je vôbec prvým slovenským sídlom, ktoré Zlaté jablko získalo.povedal Ďurček.Viceprimátorka hlavného mesta Ľudmila Farkašovská sa domnieva, že ocenenie je i odrazom narastajúceho záujmu turistov o Bratislavu. Pripomenula, že počet návštevníkov každým rokom stúpa, pričom po priblížení sa k hranici milióna návštevníkov v roku 2015 prišlo do Bratislavy v roku 2016 viac ako 1.200.000 ľudí z celého sveta.ponúknuť, od histórie a kultúry až po krásnu prírodu, adrenalínové zážitky i veľké spoločenské podujatia," povedala Farkašovská s tým, že ocenenie vníma aj ako prejav uznania všetkým, ktorí v oblasti turizmu v Bratislave pôsobia.Na dnešnom slávnostnom udelení ocenenia sa zúčastnili aj novinári viacerých európskych médií, napríklad z Francúzska, Belgicka, Španielska, Chorvátska či Turecka, ktorí budú môcť počas nasledujúcich troch dní bližšie spoznať hlavné mesto SR i jeho okolie.uviedla predsedníčka predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB) Alžbeta Melicharová.