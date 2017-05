Bratislavčan, ktorý pobodal muža vo Vrakuni, je už obvinený

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) – Polícia vzniesla obvinenie v súvislosti so sobotňajším (6.5.) konfliktom dvoch mužov v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa, ktorý sa skončil tragicky. Z obzvlášť závažného zločinu vraždy bol obvinený 42-ročný Marek K. z Bratislavy.Podľa bratislavského krajského policajného hovorcu Michala Szeiffa obvinenie bolo vznesené na základe zabezpečenej dôkaznej situácie. Ku konfliktu došlo v noci z piatka na sobotu (6.5.) pred jedným z domov na Domašskej ulici. Obvinený sa tu dostal do hádky s 34-ročným mužom.opísal incident Szeiff.Policajná hliadka krátko na to zadržala Mareka K. v jednom z bytov na Píniovej ulici v Bratislave. Možný motív jeho konania polícia nezverejnila. Bol zadržaný a umiestnený v cele policajného zaistenia. Policajný vyšetrovateľ spracoval návrh k podnetu na jeho väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.