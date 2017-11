Bratislavčania môžu hlasovať o víťazných projektoch

Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) – Bratislavčania môžu v týchto dňoch hlasovať o víťazných projektoch občianskeho rozpočtu 2018. Do 14. novembra môžu na webe hlavného mesta či osobne v budove magistrátu rozhodnúť o troch projektoch, ktoré boli získané od ľudí prostredníctvom burzy nápadov.Hlavné mesto prijímalo od Bratislavčanov do konca augusta podnety a návrhy na zlepšenie života v meste. Ich verejné prerokovanie sa konalo 3. októbra a momentálne už môže každý Bratislavčan nad 15 rokov hlasovať o víťazných návrhoch. Medzi nimi sú revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská, riešenie premnožených ferálnych mačiek či projekt spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste.priblížila Veronika Šafáriková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu. Hlavné mesto predpokladá, že občiansky rozpočet 2018 bude vo výške ako minulý rok, a to 50.000 eur. Definitívne táto suma bude známa až po schválení mestského rozpočtu poslancami v decembri.Po spracovaní výsledkov hlasovania budú totiž projekty zapracované do návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2018. Následne sa spracované projekty občianskeho rozpočtu v decembri predložia mestskému zastupiteľstvu spolu s rozpočtom hlavného mesta na budúci rok.spresnila Šafáriková. Prioritne sa posudzovali možnosti realizácie návrhov vzhľadom na rozpočet a kompetencie samosprávy na úrovni hlavného mesta, mestských častí a mestských organizácií. V tejto fáze procesu sa začiatkom októbra konalo verejné prerokovanie návrhov s obyvateľmi. Návrhy diskutujúci rozdelili na tri kategórie – určené na hlasovanie, odporúčania pre mesto a jeho organizácie a vyradené návrhy, ktoré sú mimo kompetencie mesta, sú nad rámec rozpočtu alebo sú nekonkrétne.