Bratislavčania môžu požiadať o príspevok na odstránenie grafitov

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. februára (TASR) – Vlastníci budov môžu každý mesiac získať príspevok hlavného mesta na odstránenie nelegálnych grafitov. V mestskom rozpočte je na tento účel v tomto roku alokovaných 150.000 eur, o 60.000 eur viac, ako dostali žiadatelia v roku 2016.Príspevok je určený právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt na území hlavného mesta. Príspevok môže byť udelený do maximálnej výšky 3000 eur pre jedného žiadateľa.uviedla Iveta Kešeľáková z oddelenia komunikácie a marketingu magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Finančné príspevky sa budú udeľovať každý mesiac do konca septembra 2017, prípadne do vyčerpania vyčlenenej sumy.upozornila Kešeľáková. Dodala, že nevyhnutnou súčasťou žiadosti sú bližšie informácie o predpokladanom zásahu (napr. na akej ploche sa odstraňujú grafity, použitie antigrafitového náteru). Žiadosti posúdi odborná komisia magistrátu, do úvahy budú brať i zistenia pri obhliadke poškodenej nehnuteľnosti.Hlavné mesto vo vlastnej réžii zabezpečuje odstraňovanie grafitov na mestských budovách a objektoch. V roku 2016 začalo používať prístroj, ktorý za hodinu dokáže zničiť jeden až štyri štvorcové metre farby. Grafity odstraňuje na mramore, skle i na dreve.