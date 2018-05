Bratislavčania, pozor: Od stredy sa mení trolejbusová doprava

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) – Na ulici Mlynské nivy v Bratislave bude od stredy (2.5.) úplne vylúčená trolejbusová doprava, a to v úseku od križovatky so Svätoplukovou ulicou po križovatku s Ulicou 29. augusta. Pripravené budú preto náhradné linky a trasy MHD. Tieto zmeny majú v prvej etape trvať do novembra a súvisia s rozsiahlou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy, ktorú od začiatku mája spúšťa developer HB Reavis.Trolejbusová doprava na tejto ulici bude podľa generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Milana Urbana vylúčená od začiatku mája až do ukončenia prác. Od stredy začne investor postupne odstraňovať trakčné vedenie.povedal.Výluka trolejovej dopravy na ulici Mlynské nivy sa dotkne najmä liniek 202, 210, 212 a nočného spoja N72. Na linke 202 bude zrušená súčasná konečná Nemocnica sv. Michala a zavedená nová konečná na Jelačičovej ulici. Od zastávky "Prievozská" pôjdu trolejbusy tejto linky po trase Miletičova s ukončením na Jelačičovej ulici a späť cez ulice Kupeckého, Žellova a Miletičova. Trolejbusy 212 budú obojsmerne odklonené cez Záhradnícku a Svätoplukovu. Trolejbusy 210 budú premávať bez obojsmernej obsluhy zastávky Autobusová stanica.Bez zmeny trasy ostanú trolejbusy 205, keďže vozidlá na tejto linke disponujú pomocným dieselovým agregátom. DPB pripraví aj náhradnú autobusovú linku X72, ktorá bude premávať obojsmerne vo vylúčenom úseku Nemocnica sv. Michala, Mlynské nivy, Prievozská a Hraničná. Nočná trolejbusová linka N72 bude jazdiť obojsmerným odklonom cez ulice Záhradnícka a Svätoplukova. Viac informácií o zmenách v MHD môžu cestujúci nájsť na webovej stránke DPB.Developer HB Reavis, ktorý v Bratislave stavia novú autobusovú stanicu, začne od mája s celkovou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy. Rozdelená bude na viacero fáz, k celkovej uzávere tak nedôjde. Obnova je vyčíslená predbežne na 24 miliónov eur, investor ju zrealizuje na vlastné náklady. Počiatočné fázy by mali byť ukončené počas tohtoročnej jesene. Nový bulvár by mal byť k dispozícii pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy na jeseň 2019.