Bratislavčania rozhodli, na čo použijú mestské peniaze

Bratislavčania mysleli aj na seniorov, ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. februára (TASR) – Viac ako 13.000 Bratislavčanov rozhodlo, kam poputuje 50.000 eur z tohtoročného Občianskeho rozpočtu. Hlavné mesto prostredníctvom nich zaplatí fit park vo Vrakuni, vzdelávanie seniorov v oblasti ochrany životného prostredia, opravu ciest v Petržalke a podporu združení venujúcich sa túlavým mačkám. TASR o tom informovala Zuzana Onufer z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.Bratislavčania na webovej stránke mesta alebo osobne na magistráte mohli do konca januára hlasovať za 15 projektov v štyroch kategóriách, ktoré vzišli z občianskych podnetov. Tie Bratislavčania posielali v minulom roku do Burzy nápadov.Najviac hlasov (8224) v kategórii Životné prostredie získal projekt V Bratislave žijú s nami. Ide o podporu občianskych združení, ktoré sa venujú opatere a zdravotnej starostlivosti túlavých mačiek. V kategórii Doprava, cesty, chodníky a cyklochodníky zvíťazil s 3259 hlasmi projekt Bezpečne cez Mamateyovu – Pankúchovu, ktorý zahŕňa opravu cesty, debarierizáciu chodníkov a namaľovanie priechodov pre chodcov. Vybudovanie Fit parku vo Vrakuni, vrátane osadenia športových náradí, zabodovalo s počtom 6503 hlasov v kategórii Kultúra a šport. V poslednej, štvrtej oblasti Sociálnych vecí zvíťazil projekt Zelená pre seniorov (7074 hlasov). Počas pravidelných vychádzok do prírody sa seniori dozvedia o rôznych druhoch rastlín, ale aj o nariadeniach mesta o čistote, poriadku a zeleni. Z tých najaktívnejších sa potom môžu stať dobrovoľní spolupracovníci pri ochrane zelene a poriadku.uviedla námestníčka primátora Bratislavy Iveta Plšeková.Z celkových 13.131 odovzdaných hlasov v Občianskom rozpočte hlasovalo 12.884 Bratislavčanov elektronicky a 247 písomne.