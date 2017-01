Bratislavčania z rodinných domov sa musia zapojiť do zberu bioodpadu

Na ilustračnej snímke rodinný dom Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 12. januára (TASR) – Bratislavčania bývajúci v rodinných domoch sa musia zapojiť do zberu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý napríklad vzniká pri údržbe záhrad. Zber bude mesto realizovať bez zmeny poplatku za komunálny odpad, dotknutí obyvatelia však musia oň do konca mesiaca požiadať. Toto nariadenie sa týka viac ako 20.000 domácností, ktoré ročne vyprodukujú vyše 5000 ton bioodpadu, z ktorého veľká časť doteraz nesprávne končila v nádobách na zmesový komunálny odpad. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová.Do 31. januára musí každá bratislavská domácnosť v rodinných domoch, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podať na oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií bratislavského magistrátu na Blagoevovej ulici vyplnenú žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad.uviedla Skokanová.Bratislavčania v rodinných domoch musia biologicky rozložiteľný odpad zo svojich záhrad zhromažďovať a zhodnocovať v kompostovacom zásobníku alebo komunitnom kompostovisku. Využívať tiež môžu upravenú zbernú nádobu hnedej farby s minimálnym objemom 120 litrov.spresnila hovorkyňa. Magistrát poskytne na základe žiadosti dotknutým obyvateľom kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu s pravidelným odvozom, pričom odvoz bude zabezpečovať mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka bude povolené vhadzovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie či burinu. Zakázané je tu vhadzovať odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.