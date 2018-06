Bratislavčanom prekáža hluk a zápach zo Slovnaftu, spustili petíciu

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júna (TASR) – Neustály hluk a zápach vnímajú niektorí Bratislavčania žijúci v okolí rafinérie Slovnaft. Od roku 2015 sa podľa nich tento problém len zhoršuje a sťažnosti nepomáhajú, rozhodli sa preto spustiť petíciu. V nej štátne i samosprávne orgány žiadajú o spoločný postup pri riešení tejto situácie. Ak by im nevyhoveli, sú pripravení obrátiť sa na Európsku úniu.píšu v petícii. Obyvatelia z Podunajských Biskupíc, Ružinova, Vrakune, Petržalky, Rusoviec, ako aj z obcí pri Bratislave - Rovinky, Dunajskej Lužnej, Hamuliakova, Kalinkova či Mosta pri Bratislave majú vnímať zvýšenú hlučnosť šíriacu sa z rafinérie Slovnaft nielen počas dňa, ale najmä v nočných hodinách. Taktiež nízkofrekvenčné tóny šíriace sa vo vlnách z rafinérie či nepríjemný silný chemický zápach.informoval TASR občiansky aktivista z Podunajských Biskupíc Martin Halás.Kompetentné kontrolné orgány zároveň žiadajú, aby bola zabezpečená neustála priebežná kontrola ukazovateľov hluku a zápachu s verejne prístupným publikovaním a vyhodnocovaním ukazovateľov hluku a zápachu vo všetkých dotknutých mestských častiach a obciach. V prípade, že slovenské orgány nebudú riešiť túto situáciu, petíciu chcú odoslať na riešenie poslancom Európskeho parlamentu a príslušným komisiám a organizáciám Európskej únie.Spoločnosť Slovnaft na svojom webe uvádza, že sa nepretržite snaží o znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Kvalitu ovzdušia monitoruje na troch staniciach. Vnímanie zápachu je podľa firmy výrazne subjektívnepíše spoločnosť. Ďalej tvrdí, že už v minulosti zmapovala zápachy a identifikovala zdrojové miesta. Výsledky podľa nej ukázali, že pachové látky nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.Slovnaft deklaruje, že zaviedol opatrenia na zníženie únikov pachových látok. Taktiež tvrdí, že systematicky investuje do znižovania hlukovej záťaže, ktorej sú vystavení jeho zamestnanci a širšie okolie.uviedla firma.