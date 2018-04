Bratislavou sa preženie jarná búrka hudobných akcií

Foto: VFF Foto: VFF

Organizátor: Boiler o.z.

Spoluorganizátor: Filmová a televízna fakulta VŠMU

Finančná podpora: Medzinárodný vyšehradský fond, Audiovizuálny fond, Stredoeurópska nadácia, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia SPP

Partnerské školy: Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava (FTF VŠMU Bratislava), University of Silesia v Katoviciach (WRiTV – Katovice), The Academy of Drama and Film Budapešť (SZFE Budapešť), Filmová a televízna fakulta Akadémie múzických umení v Prahe (FAMU Praha), The Academy of Theatre, Radio, Film and Television v Ljubljane (AGRFT Ljubljana), Oulu University of Applied Sciences v Oulu (OAMK Oulu), Lithuanian Academy of Music and Theatre vo Vilniuse (LMTA Vilnius), Academy of Performing Arts v Sarajeve (ASU Sarajevo)

Bratislava 16. apríla (OTS) - Spolu s prvými jarnými dňami prichádza do Bratislavy medzinárodné podujatie Visegrad Film Forum 2018, ktoré okrem intenzívneho programu pre filmových nadšencov ponúkne aj nezameniteľnú šnúru večerných párty každého žánru podľa chuti.Wtf?VFF! Čo sa ukrýva za tajomnou skratkou VFF sa dozviete na otváracej párty už v utorok 17. apríla v priestoroch kaviarne Kafe Scherz. Prítmie kinosál vymeníme za barové stoličky a foajé za tanečný parket. Keď DJ – ské trio VOODOOBEATS (SK) vytiahne platne, začnú hrať besne, ale premyslene! Do víru zábavy nás vtiahnu výberom z Rockabilly a Surf cez 60's psychadéliu, Garage rock, Post-punk až po dnešnú scénu.Event: https://www.facebook.com/events/388671251609151/ V late night drink bare Bukowski nebudeme miešať nový drink, ale spojíme dve fantastické hudobné ingrediencie. Bukowski meets Kieszlowski je výbuch elektronickej všehochuti a nevyslovených hudobných prianí. Dj Miirae (CZ) spustí riadenú hypnózu na vlne darkwave, dávky indie chillu a synťákovej nostalgie rokov osemdesiatych. DJ Karma je zdarma (SK) zahrá pre všetky generácie nostalgických duší. Pri jej popovom playliste necítiť vinu, ostáva len potešenie.Event: https://www.facebook.com/events/123959085042000/ Vo štvrtok v spolupráci s festivalom menšín [fjúžn] predvedú kapely svoje hudobné zručnosti v KC Dunaj. Španielsko-argentínski Colectivo Panamera prinesú radostnú zmes rocku a tradičných transatlantických žánrov. Domácu scénu zastúpia zasnívaní Bad Karma Boy, ktorí si na koncert pripravili aj spoluprácu so špeciálnym hosťom. O support sa postarajú osvedčení DJs Beyuz a Potkan.Event: https://www.facebook.com/events/2055331978047818/ V piatok sa presunieme zo starého mesta do kultúrneho priestoru Nová Cvernovka. Tam sa odviažeme na ďalšej akcii organizovanej festivalom [fjúžn]. Klubová noc v spolupráci s vydavateľstvom ajlavmjuzik predstaví dj-ov, ktorí miešajú rôzne tracky aj rôzne kultúrne vplyvy. Samozrejme, nebude chýbať ani domáci support. Od mixpultu sa budú postupne predstavovať až 4 hudobníci z celého sveta: Kutmah (UK/DE/USA), Sofie (AT/USA), Petijee (SK) a Biomat (SK).Event: https://www.facebook.com/events/898786150301500/ Na vyvrcholenie hudobnej šnúry zoberte vašich démonov na párty pod názvom Pseudomonarchia Daemonum! Priamo v podsvetí legendárneho bratislavského Subclubu budú besnieť temné sily nemeckých, talianskych a srbských techno klubov s podporou dvoch slovenských. Na zničenie obuvi poslúžia Rell (zwischenwelten,holotone), Violet Poison (veleno viola), Brenecki (ontal, new york trax, midnight shift, natural sciences), Ank (lobotomija, derivate) a Bari (techno gang).Event: https://www.facebook.com/events/2019486731651228/ 7. ročník Visegrad Film Fora určeného pre mladých filmárov, študentov a filmových nadšencov z celého sveta ponúkne počas piatich dní netradičný audiovizuálny program, tvorený z prednášok a premietaní s diskusiou šiestich renomovaných hostí.17.-21. apríl 2018Bratislava, SlovenskoFilmová a televízna fakulta VŠMU @vffbratislava #vff2018 #morethanyouexpect