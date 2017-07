Bratislavská a košická záchranka pripravujú kompletnú obnovu sanitiek

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice pripravujú kompletnú obmenu zastaraného vozidlového parku. Formou dlhodobého prenájmu s následným odkúpením do vlastníctva plánujú obstarať 152 nových sanitných vozidiel. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.Cieľom je podľa jej slov optimalizácia nákladov spojená tak so samotným obstaraním sanitných vozidiel, vrátane zástavby a prístrojového vybavenia, ako aj s prevádzkou a servisom týchto vozidiel. Výsledkom obstarávania bude uzavretie nájomnej zmluvy medzi úspešným uchádzačom a obidvomi príspevkovými organizáciami na 60 mesiacov. Všetky sanitky by mali byť dodané v priebehu budúceho roka. Ministerstvo predpokladá, že takto usporí do päť miliónov eur.Výhodou prenájmu s následným prevodom do vlastníctva je podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera skutočnosť, že v cene nájmu budú zahrnuté všetky náklady vrátane servisných či sezónne prezúvanie pneumatík, v prípade odstávky nezapríčinenej záchrannými službami bude prenajímateľ povinný poskytnúť náhradné vozidlo.dodal Drucker.Predpokladaná hodnota bola v rámci trhových konzultácií stanovená na 35.326.000 eur s DPH, t. j. 3873 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie ZZS vrátane kompletnej záchranárskej prístrojovej a transportnej techniky a vybavenia. To je o takmer 11 percent menej v porovnaní s nákladmi na súčasné vozidlá. Prevádzka súčasne používaných sanitných vozidiel za posledných päť rokov (2012-2016) vrátane ich nákupu predstavovala 4329 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie ZZS.Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že obstaraním prostredníctvom elektronickej aukcie dosiahne úsporu minimálne ďalších cca desať percent.doplnila Eliášová.Vozidlá, ktoré obe záchranky momentálne využívajú, boli obstarané v troch vlnách, v rokoch 2008, 2009 a 2010. V priemere najazdia asi 50.000 kilometrov ročne, čo predstavuje na jedno vozidlo za dobu ich užívania v priemere viac ako 330.000 kilometrov.