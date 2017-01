Bratislavská časť Festivalu iránskych filmov bude v Kine Lumiére

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislave 12. januára (TASR) - Festival iránskych filmov sa v Bratislave konal prvýkrát v roku 2013. Podujatie sa tento rok uskutoční od 19. do 21. januára v Kine Lumiére, kde si diváci môžu pozrieť výber najlepších filmov iránskej kinematografie posledných dvoch rokov v čele so snímkou Asghara Farhádího Salesman (Klient), ktorá je nominovaná na Zlatý glóbus. TASR informovala za organizátorov podujatia Michaela Rozšafná z agentúry 2media.cz.uviedol pre médiá programový riaditeľ festivalu Kaveh Daneshmand.dodal.Bratislavskú časť Festivalu iránskych filmov, ktorý sa tiež koná u našich západných susedov (Praha, Brno), otvorí vo štvrtok 19. januára o 18.00 spomínaný film Salesman. Dielo Asghara Farhádího malo minulý rok premiéru na festivale v Cannes, aktuálne je nominované na Zlatý glóbus. O 20.30 na Klienta nadviaže projekcia filmu Nahíd režisérky Idy Panahandeh, ktorý sa tiež predstavil v Cannes v roku 2015.V piatok 20. januára o 18.00 si návštevníci Kina Lumiére môžu pozrieť film Bodkin Ras od Kaweho Modiriho a od 20.30 najnovší film Maniho Haghighiho Príchod draka (A Dragon Arrives!), ktorý mal premiéru na festivale Berlinale 2016. V sobotu (21. 1.) figuruje v programe film Nesmrteľní (Immortal) režiséra Seyeda Hadi Mohaghegha, ďalej tituly Ja (I) od Soheila Beiraghího a Zahalení tieňom (Under the Shadow) Babaka Anvariho.Kompletný program festivalu a ďalšie informácie o podujatí nájdu záujemcovia na www.iranci.cz.