Bratislavská Dúbravka otvorila novú škôlku

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 4. septembra (TASR) - Bratislavská Dúbravka otvorila dnes svoju jedenástu materskú školu. Škôlka na Fedákovej ulici vznikla rekonštrukciou schátraných priestorov, ktoré už v minulosti slúžili na predškolské vyučovanie.pripomenula hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová. Otvorením pribudla Dúbravke nová štvortriedna materská škola s kapacitou 92 detí. V novom školskom roku má tak mestská časť spolu už 44 tried v 11 materských školách.Na nový školský rok prihlásili rodičia do materských škôl 447 detí, prijatých bolo 356.vysvetlila Marcinátová. V porovnaní s minulým rokom je počet neprijatých detí oveľa menší. Napríklad v roku 2015 mohla mestská časť z 534 žiadostí o prijatie dieťaťa do škôlky vyhovieť len 274 z nich.V budove na Fedákovej boli do roku 2009 detské jasle, nahradiť ich malo zariadenie pre seniorov. Táto idea bývalého vedenia mestskej časti sa však nezrealizovala. V časti budovy sídlil bytový podnik, no objekt rokmi chátral. Rekonštrukciu financovala mestská časť zo svojho rozpočtu. Vyčlenila na to 720.000 eur a ešte 80.000 eur potrebných na vybavenie kuchyne.Mestská časť pripravuje oficiálne predstavenie novej škôlky pre verejnosť. Na podujatí 11. septembra popoludní budú môcť návštevníci spoznať obnovené priestory, deti zabaví kultúrny program.