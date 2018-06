Bratislavská Magio pláž štartuje sezónu, otvorená bude do 2. septembra

Magio pláž, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Milovníci dobrej zábavy, gastronómie i oddychu sa môžu aj tento rok tešiť na Magio pláž na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Tá v piatok otvorila pomyselné dvere svojho 12. ročníka. Verejnosti bude prístupná do 2. septembra.Na svoje si prídu športoví nadšenci, ktorí sa môžu zapojiť do rôznych druhov tréningov. Chýbať nebude joga, pilates, tabata, kruhové tréningy, Spartan race tréningy či zdravotné cvičenia. K dispozícii budú aj tréningy pre bežcov. Priestor dostanú aj pravidelné hodiny tanca.Aj v tomto roku obohatia program koncerty domácich a zahraničných kapiel (28.6. Etherwood, 4.7. Korben Dallas, 25.8. Majk Spirit a ďalší). Milovníci filmu sa môžu tešiť na seriál filmových premietaní v rámci Bažant kinematograf. Nebude chýbať ani Cestovateľské kino. Ak sa chce niekto zdokonaliť v angličtine, môže sa zapojiť do jazykových lekcií.Brány tohtoročnej Magio pláže sa zatvoria deň pred školským rokom v nedeľu 2. septembra. Všetky aktivity, vrátane športovísk, koncertov a letného kina, budú pre všetkých návštevníkov bezplatné.