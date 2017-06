Bratislavská mestská polícia bude hliadkovať v okolí 15 škôl

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 29. júna (TASR)

Bratislava 29. júna (TASR) – Počas posledného školského dňa sa budú bratislavskí mestskí policajti starať o bezpečnosť detí v okolí 15 základných škôl. TASR informoval hovorca mestskej polície v Bratislave Peter Pleva.Mestská polícia v hlavnom meste už niekoľko rokov realizuje preventívny projekt Bezpečná cesta do školy. „Najmä v ranných hodinách dohliadame na to, aby motoristi neohrozovali a neobmedzovali na priechodoch pre chodcov školákov a umožnili im bezpečne dostať sa z jednej strany cesty na druhú do svojich škôl,“ povedal náčelník bratislavskej mestskej polície Ivan Lechner.Policajti sa však venujú deťom aj v rámci dopravnej výchovy. „Túto sme na školách a v predškolských zariadeniach rozbehli už koncom tohtoročného apríla. S mobilným dopravným ihriskom sme navštívili 25 škôl a dopravnou výchovou prešlo približne 2300 žiakov. Deťom vysvetľujeme, ako sa majú správať na priechodoch pre chodcov, ale aj v samotnej cestnej premávke ako jej nemotorizovaní účastníci. Prízvukujeme im, že na bicykli je pre každého dôležitým ochranným prvkom prilba, ako aj reflexné prvky.Chodci a cyklisti patria, žiaľ, k najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky,“ dodal Lechner.