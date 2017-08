Bratislavská mestská polícia má zapožičané dva elektroautomobil

Spoločnosť BMW Group Slovakia zapožičala dva elektromobily Mestskej polícii Bratislava. Na snímke zľava generálny riaditeľ BMW Group Slovakia Michael Kordys, primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal a náčelník Mestskej polície Bratislava Ivan Lechner 15. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. augusta (TASR) – Vozový park bratislavskej mestskej polície sa dočasne rozšíril o dva elektromobily. Tie hlavnému mestu a mestskej polícii bezplatne zapožičala do konca októbra spoločnosť BMW Group Slovakia. Cena jedného automobilu sa pohybuje okolo 40.000 eur. Nasadené budú ihneď, pričom jedno vozidlo bude hliadkovať v Starom Meste, najmä v centre mesta, a druhé bude postupne v ostatných mestských častiach.uviedol na dnešnej tlačovej besede bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.Počas dva a pol mesiaca by sa mali oba automobily v teréne bežným spôsobom testovať. Budú nasadzované do bežného výkonu mestských policajných hliadok a rozdiely sa podľa náčelníka mestskej polície Ivana Lechnera robiť nebudú. Hliadky sa v nich budú striedať, avšak priznal, že automobily nedajú tým, ktorí majú za sebou veľa nehôd, či už úmyselných, alebo neúmyselných.Zároveň podotkol, že ide o relatívne krátke testovacie obdobie, i keď by sa počas nej malo zistiť, či sa takéto elektroautomobily osvedčia. Nie je však vylúčené, že by sa po vyhodnotení mohlo mesto rozhodnúť pre nejakú akvizíciu.odpovedal generálny riaditeľ automobilovej spoločnosti Michael Kordys na otázku, prečo vozidlá mestu nedarovali, ale len zapožičali na pár mesiacov.Elektromobily sú prvými takýmito vozidlami bratislavskej mestskej polície. Tá má celkovo 48 vozidiel, postupne však vozopark obnovuje. Mnohé z vozidiel majú najazdených 340.000 kilometrov a sú prehrdzavené, čo náčelník polície označil za absurdnosť. V minulom roku sa podarilo mestskej polícii získať päť nových áut, tento rok by sa malo vymeniť ďalších šesť. Problémom mestskej polície sú tiež poddimenzované stavy, mesto však isté plány na zlepšenie stavu a práce polície do budúcnosti má. Mestská polícia stojí hlavné mesto podľa primátora sedem miliónov eur.