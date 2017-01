Bratislavská mestská polícia riešila 171 oznámení o pyrotechnike

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) – Počas nedávnej silvestrovskej noci prijali operační pracovníci Mestskej polície v Bratislave 266 telefonátov. Ďalších 111 oznámení smerovalo na jednotlivé okrskové stanice mestskej polície v hlavnom meste. "Používania zábavnej pyrotechniky sa týkalo 171 oznamov, pričom najčastejšie občania telefonovali z okresov Bratislava V a IV," povedal pre TASR hovorca bratislavskej mestskej polície Peter Pleva.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal počas silvestrovských osláv pripustil, že nové nariadenie, ktoré zakazuje v hlavnom meste používať zábavnú pyrotechniku, ako sú petardy či svetlice, po celý rok bolo porušované. "Je to prvý krok na dlhej ceste. Viem, že boli porušenia. Na budúci rok to už bude určite lepšie," podotkol.Mestská polícia tvrdí, že každé oznámenie týkajúce sa používania zábavnej pyrotechniky bolo preverené. "Nie vždy sa však podarilo priestupky zákazu používania pyrotechniky spoľahlivo zistiť, pretože od nahlásenia udalosti po ich samotné preverenie uplynul istý čas a po príchode na miesto sa priestupca už na ňom nenachádzal," skonštatoval Pleva.Napriek tomu hliadky bratislavskej mestskej polície riešili viacero prípadov používania zábavnej pyrotechniky maloletými osobami. V mestskej časti Staré Mesto to boli aj prípady používania zábavnej pyrotechniky dospelými. "Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je možné priestupcu riešiť na mieste blokovou pokutou do výšky 33 eur," uviedol Pleva. Sankcia sa v správnom konaní môže vyšplhať až do výšky 500 eur.Zábavnú pyrotechniku, ako sú petardy či svetlice, nemôžu ľudia v Bratislave používať po celý rok. Bratislavskí mestskí poslanci v septembri minulého roka totiž schválili VZN, ktoré vstúpilo do platnosti 1. novembra 2016. V ňom zakázali používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 aj na Silvestra. Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika.Viacerí mestskí poslanci upozornili, že hoci mesto používanie niektorej zábavnej pyrotechniky zakázalo, obmedziť nedokáže ale jej predaj.