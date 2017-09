Bratislavská Petržalka zavádza od októbra prepravnú službu

Ilustračné foto Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Bratislava 19. septembra (TASR) – Bratislavská Petržalka rozširuje portfólio poskytovaných sociálnych služieb a od októbra spúšťa prepravnú službu. Tá bude poskytovaná Petržalčanom s ťažkým zdravotným postihnutím, klientom miestneho strediska sociálnych služieb, ale aj fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom. Využívať ju bude môcť aj človek so zlomenou nohou či na invalidnom vozíku. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová.podotýka petržalský starosta Vladimír Bajan.Služba bude fungovať počas pracovných dní v čase od 7.00 do 15.30 h, bude však nutné objednať si ju minimálne deň vopred. Objednávky budú prijímané denne medzi 8.30 a 15.00 na telefónnom čísle 0903 290 378. Prvým krokom ale bude predložiť v Stredisku sociálnych služieb na Vavilovovej ulici potrebné doklady.doplnila Platznerová.Prepravná služba ale nebude zadarmo. Petržalčan, ktorý si ju objedná, zaplatí 0,30 eura za kilometer, rovnakú sumu zaplatí aj osoba, ktorá ho bude prípadne sprevádzať. Službu si však môže objednať aj obyvateľ, ktorý nemá v Petržalke trvalé bydlisko, ten zaplatí 0,50 eura za kilometer. K úhrade za prepravu sa pripočíta zároveň stojné, a to 1,50 eura za každú začatú hodinu.doplnila hovorkyňa s tým, že mestská časť efektívnosť a využiteľnosť novej služby vyhodnotí do polroka od jej zavedenia. Bližšie informácie a požadované formuláre sú k dispozícii na webovej stránke www.ssspetrzalka.sk.Samospráva zvažovala viaceré modely poskytovania tejto služby. Poslanci nakoniec dali pred sociálnym taxíkom, podobným, ako funguje napr. v Starom Meste, prednosť prepravnej službe a odsúhlasili zároveň kúpu špeciálneho vozidla.