Bratislavská regionálna komora SOPK začala svoju činnosť v máji 1992

Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Bratislavská regionálna komora (BRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) začala svoju činnosť v máji 1992 v priestoroch na Miletičovej ulici v Bratislave pod vedením prvého riaditeľa Karola Stráňaia s ôsmimi pracovníkmi. Uviedol to v rozhovore riaditeľ BRK SOPK Juraj Majtán.Začiatky sa podľa neho niesli v znamení budovania vlastnej štruktúry pracovníkov na jednotlivé pozície oddelení.priblížil.informoval Majtán.doplnil.Komorový systém od vzniku SOPK v roku 1992 podľa Majtána prešiel viacerými významnými zmenami." poznamenal.Ďalším významným míľnikom bol podľa Majtána vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, a tým aj zavedenie voľného pohybu tovaru, čo výrazne ovplyvnilo aktivity spojené s exportom tovaru do zahraničia ako vydávanie certifikátov o pôvode tovaru a vystavovanie ATA karnetov na dočasný vývoz tovaru.upozornil.podčiarkol.Komora je podľa Majtánových slov živý subjekt a musí reagovať na všetky zmeny a požiadavky svojich členovpovedal.dodal Majtán.SOPK je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona z roku 1992 o obchodných a priemyselných komorách. Funguje od 1. júla 1992. Pôsobí na celom území Slovenska prostredníctvom svojich ôsmich regionálnych komôr a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí. Členovia SOPK sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 % a na exporte Slovenska takmer 90 %. Predsedom SOPK je Peter Mihók.