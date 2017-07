Bratislavská župa má schválenú koncepciu ochrany zdrojov vody

Na ilustračnej snímke Bratislavský hrad a Dunaj. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. júla (TASR) – Charakterizovať súčasný stav vodných zdrojov na území Bratislavského kraja, ale taktiež popísať ich ochranu spolu s ochranou území, na ktorých sa nachádzajú. To je jedným z cieľom schválenej Koncepcie ochrany a využívania povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK). Jej výsledná časť zároveň obsahuje návrhy limitov a obmedzení pre jednotlivé časti krajiny, ktoré sú v okolí vodných zdrojov najviac ohrozené.uviedol pre TASR jeden zo spracovateľov koncepcie Vladimír Falťan z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Poukazuje pritom na fakt, že už v súčasnosti v období prívalových dažďov steká voda rýchlejšie z pohoria do nížiny a retenčná schopnosť krajiny sa znižuje.Preto je podľa neho nevyhnutné dodržiavať viaceré opatrenia, vrátane legislatívy, hlavne vyplývajúcej zo zákona o vodách či ochrane životného prostredia, napr. pri chránených krajinných oblastiach či rezerváciách. Dôraz by sa mal klásť podľa neho tiež na dôslednú kontrolu územného plánovania obcí a ich územných plánov, ktoré predkladajú kraju na pripomienkovanie. Zároveň je dôležitá ochrana ochranných pásiem vodných zdrojov, odstraňovanie skládok odpadov, sanácia environmentálnych záťaží, napr. skládky vo Vrakuni, ktorá v rámci Bratislavského kraja nie je jediná, hoci najväčšia. Pri poľnohospodárskom využití územia sa zasa navrhuje minimalizovanie vplyvu herbicídov a pesticídov v okolí zdrojov vody.Zvýšená pozornosť by sa mala tiež venovať chránenej oblasti Malých Karpátdoplnil Falťan k štúdii, ktorá je zverejnená aj na webovej stránke kraja. Tá okrem iného rozdeľuje územie na niekoľko častí, resp. kategórií podľa ohrozenia.dodal Falťan.K obstaraniu koncepcie pristúpil kraj podľa riaditeľky odboru územného plánu, GIS a životného prostredia BSK Jany Zlámalovej pre strategickosť suroviny, ktorou voda je. Materiál môže slúžiť aj ako územnoplánovací podklad pre územný plán kraja, tak pre územné plány obcí ako súčasť ich záväzných regulatívovskonštatovala Zlámalová.Výstupy z materiálu by sa následne mali zapracovať do zmien a doplnkov územného plánu BSK. Nie však ešte do jeho septembrovej pripravenej aktualizácie. "dodala Zlámalová.