Bratislavské hudobné slávnosti predstavia aj nového šéfdirigenta

Bratislava 28. septembra (TASR) – Dnešným večerným koncertom sa začne 53. ročník Bratislavských hudobných slávností (BHS). Záštitu nad týmto festivalom prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič, ktorý sa zúčastní na jeho otvorení.Dielami bratislavského rodáka Franza Schmidta i zahraničných skladateľov Piotra Iľjiča Čajkovského a Roberta Schumanna začne vrcholné hudobné podujatie Slovenská filharmónia (SF) pod taktovkou nového šéfdirigenta SF, Angličana Jamesa Judda.Celkove na BHS odznie 22 koncertov a SF zahrá ešte tri. V stredu 4. októbra bude s ňou účinkovať jedna z najväčších festivalových hviezd, ruský klavirista Evgeny Kissin a pod taktovkou Američana Lawrenca Foestera zahrajú skladby Franza Liszta, Bélu Bartóka a Johannesa Brahmsa.Aj ďalší hosť SF, tenorista Lawrence Brownlee, je Američan. Spoločne sa predstavia 9. októbra na Opernom galavečere, kde ich bude dirigovať Talianka Speranza Scappucci. Záverečný koncert odohrá SF pod taktovkou nášho dirigenta Juraja Valčuhu.BHS je aj konfrontácia interpretačných kvalít zahraničných a slovenských umelcov. Okrem SF sa predstaví Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Maria Košika.informuje hlavná manažérka festivalu Izabela Pažítková.V programe koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu je aj dielo 90-ročného jubilanta Ladislava Burlasa, dlhoročného predsedu Festivalového výboru BHS. Jeho Hudbu pre husle a orchester zahrá slovenský husľový virtuóz Milan Paľa, ktorý sa programovo venuje interpretácii a propagácii slovenskej hudby.Miesto na BHS patrí aj Štátnemu komornému orchestru Žilina, ktorý zahrá diela slovenských skladateľov: Johanna Nepomuka Hummela a spolu so Speváckym zborom Lúčnice zaznie novodobá premiéra Alexandra Albrechta Missu in C. Súbor Solamente naturali sa predstaví tvorbou z obdobia baroka.