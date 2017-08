Bratislavské jazzové dni dávajú opäť šancu mladým hudobníkom

Na archívnej snímke americký jazzový spevák, skladateľ a herec Gregory Porter počas koncertu na 41. ročníku festivalu Bratislavské jazzové dni. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Mladí jazzoví hudobníci budú mať aj tento rok šancu koncertovať na Bratislavských jazzových dňoch (BJD) Slovenská sporiteľňa. Organizátori festivalu už po ôsmy raz spúšťajú súťaž, v ktorej medzi sebou zabojujú hudobníci a kapely hrajúce nielen jazz, ale aj príbuzné žánre.uviedol Pavel Daněk, organizátor festivalu. Z prihlásených kapiel budú vybratí finalisti, ktorí budú koncertovať už na tohtoročných džezákoch, ktoré sa budú konať od 20. do 22. októbra. Víťaz, ktorého vyberú fanúšikovia hlasovaním, má zaručený koncert na hlavnom pódiu festivalu v roku 2018.Na svoju premiéru na BJD v dobrom spomína aj Martin Štefánik, líder projektu Ľudové mladistvá:.“Doterajšími víťazmi súťaže mladých talentov sú kapely The Illusions Trio (2010), FAT breakFAST (2011), Martin Uherek Quartet (2012), Maringotka (2013), GrooveHub (2014), Cha Bud! (2015), Ľudové mladistvá (2016).Kapely, ktoré sa chcú zúčastniť súťaže a mať šancu zaradiť sa do zoznamu víťazov, môžu svoje prihlášky posielať do 25. septembra 2017. Skladby kapely či projektu je potrebné zaslať spolu s krátkou biografiou a fotografiou na adresu rockpop@rockpop.sk alebo poštou agentúre Rock Pop Bratislava.Organizátorom festivalu a vyhlasovateľom medzinárodnej súťaže Pódium mladých talentov BSK je agentúra v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Headlinermi jednotlivých večerov budú Roy Hargrove (piatok 20.10.), Blood, Sweat & Tears (sobota 21.10.), Cory Henry & The Funk Apostles (nedeľa 22.10.). Organizátori pripravili aj bonusový večer – v nedeľu 29. októbra bude v Bratislave koncertovať Marcus Miller.Bližšie informácie o programe festivalu a koncertujúcich si fanúšikovia nájdu na webovej stránke bjd.sk. TASR informovala PR manažérka podujatia Silvia Turnerová.