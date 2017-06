Bratislavské korunovačné dni sú úplne novým konceptom, tvrdí mesto

Na snímke pohľad na Bratislavský hrad a pod ním Dóm svätého Martina. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 7. júna (TASR) – Hlavné mesto odmieta tvrdenia o ukradnutí konceptu podujatia Korunovačné slávnosti, ktoré už niekoľko rokov organizuje Miroslav Vetrík s jeho občianskym združením Korunovačná Bratislava (OZKB). Námestníčka bratislavského primátora Iveta Plšeková pre TASR uviedla, že mesto vytvorilo v rámci svojich Bratislavských korunovačných dní úplne nový koncept.skonštatovala.Hlavné mesto podľa námestníčky pripravilo v rámci Bratislavských korunovačných dní, ktoré odštartujú 9. júna a potrvajú do 17. júna, sériu podujatí. Mesto ich organizuje v spolupráci s mestskými organizáciami, občianskymi združeniami i jednotlivcami pri príležitosti 300. výročia narodenia rakúsko-uhorskej panovníčky Márie Terézie.Námestníčka nevylučuje, že v budúcnosti môže táto akcia trvať aj viac týždňov, ako je to napríklad v maďarskom meste Székesfehérvár.podotkla Plšeková s tým, že on spoluprácu neprijal. Bratislava by mala podľa nej rozvíjať tému korunovácie do budúcna aj viacerými podujatiami, pretože do mesta chodia návštevníci po celý rok.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tvrdí, že mestu neprekáža, ak niekto iný organizuje akcie. Je to podľa jeho slov iba dobre, pretože sa tak pripomína ľuďom bohatá história Bratislavy.povedal.Korunovačné slávnosti, ktoré organizuje OZKB, budú v hlavnom meste 23. až 25. júna a priblížia korunováciu Alžbety Kristíny. Predseda OZKB Miroslav Vetrík začiatkom tohto týždňa upozornil, že magistrát chcel organizovať slávnosti bez ich združenia, ktoré ich pritom vytvorilo. Koncom marca podal na bratislavskú mestskú časť Staré Mesto žiadosť o zaujatie verejného priestranstva pre korunovačný sprievod. Miestny úrad ho mal informovať, že hlavné mesto pri organizovaní tohto podujatia už s jeho združením zrejme nepočíta.uviedol Vetrík. Nerozumie však, prečo mesto zneužíva názov podujatia na propagáciu svojich aktivít.Tento spor chcel Vetrík podľa vlastných slov vyriešiť, avšak neúspešne. Rozhodol sa preto obrátiť na advokátsku kanceláriu. Tá tvrdí, že jednoznačné výlučné práva na organizáciu Korunovačných slávností v Bratislave má Vetrík a jeho občianske združenie. Advokátska kancelária podala preto návrh na Okresný súd Bratislava I o vydanie neodkladného opatrenia. V rámci neho požiadala súd, aby nariadil mestu zdržania sa organizovania korunovačných slávností. Advokátka Martina Tomus Palušková z tejto advokátskej kancelárie tvrdí, že konanie mesta napĺňa znaky takzvanej nekalej súťaže, v zmysle Obchodného zákonníka.skonštatovala.