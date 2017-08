Bratislavské kúpaliská budú otvorené dlhšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Bratislava 1. augusta (TASR) - Bratislavské mestské kúpaliská budú v nasledujúcich horúcich dňoch otvorené do 20.00 h. Okrem kúpalísk Delfín, Tehelné pole a Rosnička, ktoré majú do 20.00 h v týchto dňoch otvorené v rámci bežných prevádzkových hodín, sa oddnes do 10. augusta o hodinu predlžuje aj prevádzka kúpalísk v Lamači, Rači a Krasňanoch.informovala Zuzana Zúbeková z oddelenia marketingu a športu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ), pod ktorú kúpaliská patria.V prvej augustovej dekáde STaRZ rovnako znižuje vstupné pre návštevníkov, ktorí sa na kúpaliská vyberú po 16.00 h.informovala Zúbeková. Znížená cena vstupného platí aj počas najbližšieho víkendu.K opatreniam súvisiacim s horúčavou pristúpil aj Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Pitný režim pre obyvateľov a návštevníkov metropoly budú dopĺňať tradičné cisterny s pitnou vodou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Tie budú umiestnené na Hlavnom námestí od 11.00 do 17.00 h a na Poštovej ulici medzi 10.00 a 16.00 h. O osvieženie sa však postarajú aj pitné fontánky, ktorých je v meste desať. Sú napr. na Hviezdoslavovom, Hlavnom a Župnom námestí i Námestí SNP, na Panskej ulici alebo v letnej čitárni u Červeného raka. Ďalším z opatrení bratislavskej samosprávy bude podľa hovorkyne hlavného mesta Zuzany Onuferovej častejšie polievanie ciest.doplnila Onufer s tým, že sa tým zároveň zníži prašnosť a o niekoľko stupňov sa schladí vozovka i ovzdušie.