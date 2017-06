Bratislavské letisko čaká v sezóne 2000 dovolenkových letov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júna (TASR) – Takmer 2000 dovolenkových charterových letov sa uskutoční na Letisku M. R. Štefánika v nadchádzajúcom letnom dovolenkovom období, ktoré sa naplno začína v júni a trvá do októbra.informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.Dovolenková sezóna na letisku sa podľa nej začala rozbiehať už v apríli s prvými odletmi do Salalahu v Ománe. V máji k nim pribudli aj charterové lety do Antalye, Hurghady a Tel Avivu.priblížila Ševčíková.V júli sa uskutoční takmer 600 charterových letov pre klientov cestovných kancelárií a v auguste 584. Spolu 401 letov stihnú dovolenkári aj v septembri. V októbri bude možné absolvovať ešte leteckú dovolenku do egyptských letovísk Sharm El Sheikh, Hurghada, Djerba či iných, keďže aj v tomto období je naplánovaných 48 odletov a príletov. Počet letov sa môže ešte na základe dopytu klientov cestovných kancelárií meniť.Návrat záujmu o dovolenky s odletom z Bratislavy zaznamenáva podľa Ševčíkovej Turecko a jeho Antalya, očakávaných 473 letov predstavuje o 40 % viac ako vlani. Nasleduje egyptská Hurghada, do ktorej a z ktorej je naplánovaných 160 letov.vyčíslila hovorkyňa.Dvojnásobne podľa nej stúpol počet letov na exotické Kapverdské ostrovy, kam bude smerovať 39 odletov a rovnaký počet príletov. Viac letov ako vlani pribudlo aj do Tuniska.