Bratislavské letisko chce v roku 2018 vybaviť okolo dva milióny ľudí

Bratislavské letisko, archívne foto.Foto: TASR/Pavel Neubauer Bratislavské letisko, archívne foto.Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 30. decembra (TASR) - Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave by chcelo v roku 2018 prekonať hranicu dvoch miliónov vybavených cestujúcich. To sa pritom podľa generálneho riaditeľa letiska Jozefa Pojedinca podarilo doposiaľ v celej 66-ročnej existencii letiska len dvakrát.K takémuto počtu vybavených cestujúcich by malo letisku pomôcť niekoľko nových liniek.opísal Pojedinec pre TASR.V roku 2018 tak podľa jeho slov pribudne z Bratislavy zatiaľ šesť nových pravidelných leteckých liniek, a to do anglického Londýna-Lutonu, bulharského Burgasu, na Maltu, Pafos na Cypre, do Solúna v Grécku a do Tbilisi.Čo sa týka končiaceho roku 2017, ten bol podľa Pojedinca pre letisko úspešný. "priblížil.V júli 2017 dokonca podľa jeho slov prešlo bránami letiska najviac cestujúcich za jeden mesiac v celej doterajšej 66-ročnej histórii letiska. Okrem toho, v roku 2017 pribudlo na letisku päť nových leteckých liniek. A to do Varšavy v Poľsku, do Sofie v Bulharsku, do Kluž-Napoca v Rumunsku, do Tuzly v Bosne a Hercegovine a do talianskej Bologne.doplnil Pojedinec.