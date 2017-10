Bratislavské letisko hľadá firmu na upratovanie za 2,43 mil. eur

Bratislavské letisko Milana R. Štefánika Foto: Facebook Letisko Bratislava Foto: Facebook Letisko Bratislava

Bratislava 30. októbra (TASR) - Bratislavské Letisko Milana R. Štefánika hľadá firmu na upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov a lietadiel. Na zákazku vyhlásilo súťaž a cenu za práce odhaduje na 2,43 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Práce by mali byť na obdobie 46 mesiacov, teda na takmer štyri roky.Podľa letiska ide pri upratovaní objektov a vonkajších priestorov letiska o celkovú výmeru 102.831 štvorcových metrov. Patria sem administratívne a sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestory vybavovacích budov a vonkajšie priestory.dodalo letisko v oznámení.Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 28. novembra tohto roku. Kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bude cena a zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.