Bratislavské letisko v roku 2017 vybavilo 1,94 milióna cestujúcich

Bratislava 10. januára (TASR) - Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave vybavilo v priebehu roka 2017 na prílete a odlete spolu 1,94 milióna cestujúcich. V porovnaní s rokom 2016 to znamená nárast o 11 % a celkovo je to tretí najvyšší prevádzkový výsledok v histórii letiska.zhodnotil generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec.Vďaka piatim novým linkám a širšej sieti pravidelných liniek pritom podľa jeho slov narástla aj pravidelná doprava o tri percentá. Súčasne letisko podľa Pojedinca zaznamenalo aj historický rekord v preprave leteckého nákladu.doplnil.Celkovo sa na letisku v slovenskom hlavnom meste v minulom roku uskutočnilo 27.322 letov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamenalo nárast o šesť percent.Najviac ľudí pritom cestovalo z bratislavského letiska v roku 2017 do Londýna, Dublinu, Antalye či Milána a Moskvy. Najväčším dopravcom z letiska je podľa hovorkyne Veroniky Ševčíkovej spoločnosť Ryanair, ktorá z Bratislavy a do nej prepravila viac ako milión cestujúcich.vymenovala.