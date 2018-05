Bratislavské letisko vybavilo v apríli 152.721 cestujúcich

Letisko M. R. Štefánika. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. mája (TASR) - Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave vybavilo v apríli tohto roka na prílete a odlete spolu 152.721 cestujúcich. V porovnaní so štvrtým mesiacom minulého roka to znamenalo nárast o 27 %.Tohtoročný apríl tak bol podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej z hľadiska počtu vybavených cestujúcich druhým najsilnejším aprílom od vzniku letiska v Bratislave.doplnila Ševčíková.Počas prvých štyroch mesiacov tohto roka pritom bratislavské letisko vybavilo spolu viac ako 506.000 cestujúcich. Znamenalo to nárast o 21 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.opísal generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec.V letných mesiacoch očakáva podľa vlastných slov úspešný nástup nových pravidelných spojení, medzi ktorými sú destinácie ako Burgas, Malta, Pafos či Thessaloniki (Solún).