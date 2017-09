Bratislavské letisko vybavilo v auguste tohto roka 296.920 cestujúcich

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 21. septembra (TASR) - V auguste tohto roka vybavilo Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave spolu na prílete a odlete 296.920 cestujúcich. August 2017 sa tak po rekordnom júli stal podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej najsilnejším augustom v histórii letiska. V porovnaní s 8. mesiacom minulého roka pritom stúpol počet cestujúcich v auguste tohto roka o 17 %.priblížil generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec. Pričinil sa o to podľa jeho slov nárast pravidelnej dopravy, ale aj silnejšia dovolenková charterová sezóna.doplnil Pojedinec.Od začiatku roka do konca augusta pritom letisko vybavilo spolu 1,34 milióna cestujúcich, čo je o 9 % viac ako počas prvých ôsmich mesiacov minulého roka. Podľa Ševčíkovej za osem mesiacov roka 2017 využívali cestujúci z bratislavského letiska najviac lety do destinácií Londýn-Stansted, Dublin, Antalya, Miláno-Bergamo a Moskva-Vnukovo.