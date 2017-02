Bratislavské letisko vybavilo v januári takmer 100 000 cestujúcich

Letisko M. R. Štefánika. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) - Letisku M. R. Štefánika v Bratislave rástol aj v januári tohto roka počet vybavených cestujúcich. V porovnaní s januárom 2016 zaznamenalo rast o 1 %, bránami letiska prešlo na prílete a odlete spolu 98.572 ľudí.zhodnotil generálny riaditeľ bratislavského letiska Ivan Trhlík.O takýto výsledok sa podľa jeho slov pričinil nový letecký dopravca Wizz Air so svojimi novými linkami do Skopje v Macedónsku a Kyjeva na Ukrajine. Výrazný nárast zaznamenal podľa letiska aj dopravca flydubai vďaka vyššej frekvencii linky do Dubaja a následných možností prestupných spojení do Bangkoku v Thajsku, na Maledivy či do Ománu.Počet cestujúcich z a do Bratislavy rástol tiež dopravcovi Pobeda s linkou do Moskvy a Českým aerolíniám, ktoré prepravujú pasažierov na trase Praha – Bratislava – Košicedodala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.V januári 2017 vybavilo letisko v slovenskom hlavnom meste aj 1822 ton carga, čo predstavuje nárast o 16 % v porovnaní s januárom 2016, keď bolo vybavených 1571 ton leteckého nákladu. Počet pohybov lietadiel vybavených v januári klesol z minuloročných 1448 letov na 1398 letov, čo je o 3 % menej ako vlani.