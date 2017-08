Bratislavské mestské zastupiteľstvo čaká mimoriadne rokovanie

Na archívnej snímke primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 24. augusta (TASR) – Mimoriadne rokovanie bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ), na ktorom chcú poslanci prelomiť primátorovo veto a správoplatniť uznesenie o zrušení verejnej súťaže na prevádzkovateľa verejného osvetlenia v meste, sa uskutoční dnes o 08.30 h. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta SR Bratislava Zuzana Onufer.Zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva inicioval Bratislavský klub. Potrebný počet podpisov odovzdali jeho zástupcovia do podateľne magistrátu 10. augusta. Primátor v prípade splnených náležitostí zvoláva rokovanie do 15 dní.O zrušenie súťaže požiadali poslanci už na mimoriadnom rokovaní MsZ 14. júla. Tender žiadajú zrušiť preto, lebo viacero bodov vyhlásenej súťaže podľa nich vytvára podozrenie z porušenia zákona o verejnom obstarávaní.Nesrovnal toto uznesenie nepodpísal, lebo podľa neho prekračuje rámec kompetencií zastupiteľstva a je v rozpore nielen so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o hlavnom meste, ale aj so zákonom o verejnom obstarávaní. Také dôvody podľa primátora nenastali. Súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia zrušiť odmieta, pretože by to poškodilo Bratislave a ohrozilo by záujmy mesta mať moderné verejné osvetlenie.Za snahou poslancov vidí politikárčenie a snahu zviditeľniť sa pred krajskými voľbami. Tvrdí, že mesto postupovalo pri príprave súťaže v súlade so zákonom a transparentne.Hlavné mesto chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH. Mesto od novej súťaže chce, aby verejné osvetlenie okrem poskytovania svetla ponúkalo aj oveľa viac. Napríklad dávalo informácie o voľných parkovacích miestach, kvalite ovzdušia alebo obsahovalo bezpečnostné kamery. Trvanie súťaže sa však opäť predĺžilo. Ponuky k tendru na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave môžu záujemcovia predkladať aktuálne až do 10. októbra. Otvárať sa majú 23. októbra.