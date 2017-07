Bratislavské mnohodetné rodiny môžu požiadať o finančný príspevok

Bratislavský magistrát Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 25. júla (TASR) - Bratislavská samospráva aj tento rok podporí mnohodetné rodiny, ktorým poskytne jednorazový príspevok až do výšky 70 eur. Hlavné mesto má na to vyčlenených vo svojom rozpočte 50.000 eur. O príspevok môžu záujemcovia požiadať do 31. augusta. Využiť ho môžu na preplatenie nákladov spojených s návštevou základnej umeleckej školy, jazykovým vzdelávaním, rôznymi výletmi či s nákladmi na mestskú hromadnú dopravu.Starať sa o viac ako štyri deti nie je podľa primátora Bratislavy Ivo Nesrovnal finančne jednoduchá záležitosť, preto mesto chce mnohodetným rodinám pomôcť s nákladmi na vzdelávanie či na voľnočasové aktivity.povedal Nesrovnal.Záujemcovia môžu o príspevok požiadať zaslaním kompletnej žiadosti spolu s prílohami poštou alebo osobne do podateľne magistrátu najneskôr do 31. augusta. Finančný príspevok je možné poskytnúť jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku maximálne do výšky 70 eur na dieťa. Oproti minulému roku je to novinka, ostatné roky bol totiž príspevok prideľovaný spravidla vo výške 40 eur." priblížila Katarína Kohútiková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu. Takisto môžu rodiny požiadať o príspevok za účasť na výlete organizovanom školskými zariadeniami za účasť na tábore či pobyte v škole v prírode, alebo na lyžiarskom výcviku a v neposlednom rade aj na preplatenie cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.Akceptované sú platby uhradené od 1. januára 2017. Pri účtovných dokladoch musia byť údaje, ako sú dátum platby, za akú aktivitu, suma a meno dieťaťa (v závislosti od dokladu aj pečiatka a podpis). Žiadosť a platné zásady nájdu záujemcovia na webe hlavného mesta v časti Život v metropole, v oblasti Sociálna pomoc.V minulom roku hlavné mesto finančne podporilo 895 detí, pričom im finančne prerozdelilo 48.000 eur. V roku 2015 mesto poskytlo finančný príspevok pre 789 detí v celkovej výške 50.000 eur.