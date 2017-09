Bratislavské módne dni sa vracajú do Prahy

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 16. septembra (TASR) - Po vlaňajšom úspechu sa projekt Bratislavské módne dni opäť vracia do historických priestorov Smetanovej siene Obecného domu v Prahe. To najlepšie zo slovenskej módnej scény tu odprezentujú v utorok 19. septembra.Úvod módneho večera bude patriť slovenskému klavírnemu virtuózovi Jozefovi Hollému a speváčke Sise Lelkes Sklovskej. Hudobné vystúpenia vystrieda tvár BMD v Prahe Andrea Verešová, ktorá sa predstaví nielen ako topmodelka, ale i spoluautorka jednej z prezentovaných kolekcií.Výber svojej tvorby predvedú stálice slovenskej módnej scény Michaela Ľuptáková, Ida Sandor, Zuzana Haková, Katie Q., Jana Jurčenko, značka La Rena pod vedením návrhárky Renáty Kliskej a Hellenski by Ema Klein. Ich kolekcie uvedú okrem českých modeliek i finalistky súťaže Miss Slovensko.Chýbať nebude ani móda pre mužov. Do jesennej kolekcie na mieru šitých pánskych oblekov, ktorú pripravili návrhári z Nicollas Berenique, sa oblečú známe tváre slovenského a českého šoubiznisu.Z českých návrhárov sa tento rok predstavia Alice Abraham, Ponerovci, Andrea Verešová a Zuzana Černá s kolekciou BlackEve. Módu z Londýna prinesie na pražské BMD britská módna dizajnérka, ktorá úzko spolupracuje s Vivienne Westwood v rámci tvorby korzetov - Belinda Chorley.Vrcholom módnej šou bude prehliadka kolekcie Veroniky Hložníkovej s modelmi šiat s folklórnymi prvkami, ktorú odštartuje vystúpenie americkej speváčky Ali Caldwell. Tá odspieva ľudovú pieseň v slovenskom jazyku.TASR informoval Michal Bartek z vydavateľstva Star production, ktoré podujatie organizuje. Záštitu nad ním prevzali primátorka hlavného mesta Prahy Adriana Krnáčová, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal a veľvyslanec SR v Českej republike Peter Weiss.Projekt Bratislavské módne dni funguje na Slovensku 12 rokov. V priebehu roka prináša štyri série prehliadok. Jarná a jesenná časť trvá týždeň, letná a exkluzívna prehliadka plesových šiat jeden večer. Prehliadky sú prezentáciou tvorby domácich i zahraničných tvorcov, ale i najnovších trendov svetových módnych značiek. Súčasťou BMD je projekt Nové tváre módnej scény dávajúci priestor mladým návrhárom presadiť sa v módnom biznise.