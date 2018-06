Bratislavské Nové Mesto obnovuje park na Ľudovom námestí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 8. júna (TASR) – V bratislavskom Novom Meste pribudne čoskoro obnovený verejný park, a to na Ľudovom námestí. Mestská časť v uplynulých dňoch začala s jeho rekonštrukciou za 230.000 eur. Samotným prácam predchádzali viaceré verejné diskusie s občanmi, ktorí sa prikláňali ku konzervatívnej obnove parku, nie výrazným zmenám.priblížil novomestský starosta Rudolf Kusý.V rámci rekonštrukcie pribudnú nové lavičky a osvetlenie, ktorého cieľom je zníženie svetelného smogu v tejto lokalite. Zároveň bude ošetrených takmer 50 jestvujúcich stromov a pribudne ďalších viac ako 40, pričom sadiť sa majú najmä dlhoveké, odolné dreviny. Navrhnuté sú aj nové kvetinové záhony s vyše 450 rastlinami, ktoré tvoria najmä trvalky a ruže.Podobne ako pri vybudovaní nových parkov Gaštanica na Kolibe a Jama na mieste bývalého cyklistického štadióna sú súčasťou revitalizácie parku na Ľudovom námestí vodozádržné opatrenia. Tie majú slúžiť na podporu zachytávania dažďových i závlahových vôd k drevinám. Dažďová voda zo strechy kontajnerového stojiska na kraji parku bude odvedená do vsakovacej jamy a strecha stojiska bude mať zelenú vegetačnú stenu. Chodníky a spevnené plochy budú tvorené čiastočne priepustnou prírodnou a betónovou dlažbou so škárovaním z prírodného piesku. Pri rekonštrukcii fontány počíta mestská časť s tým, že bude zavlažovaná vodou z vlastnej studne.