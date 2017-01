Bratislavské Nové Mesto používa proti ľadu a snehu zeolit s ekosoľou

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 30. januára (TASR) – Bratislavské Nové Mesto bojuje proti tohtoročnému snehu a ľadu na komunikáciách a chodníkoch vo svojej správe špeciálnou horninou zeolit. Tú zmiešava s ekologickou soľou, aby bola zmes šetrná k životnému prostrediu, faune i flóre.hovorí novomestský starosta Rudolf Kusý.Takto získaná zmes je podľa neho kvalitnou náhradou za všetko, čo sa na odstraňovanie snehu a ľadu z ciest a chodníkov používa.vysvetľuje starosta. Ak sa totiž táto hornina dostane do pôdy, zeolit sa rozpadne na hnojivo, na rozdiel od bežne používanej soli, ktorá pôdu znehodnocuje, spaľuje a pomaly ničí aj stromy. Ak sa zasa dostane do vody, postupne sa rozpustí, čím je iný od štrku a piesku, ktoré upchávajú kanalizáciu a kanalizačné vpuste.dopĺňa Kusý, ktorý verí, že ľudia túto horninu nebudú zbierať zo zeme.Mestská časť spravuje cesty III. a IV. triedy, pešie komunikácie, nadchody, schody či verejné priestranstvá. Organizačný a technický spôsob nielen prípravy, ale aj samotného výkonu zimnej údržby, je zabezpečený na základe Operačného plánu zimnej údržby na zimné obdobie 2016/17. Materiál je zverejnený aj na webovej stránke samosprávy www.banm.sk.Obyvatelia sa v ňom dočítajú napr. aj to, ktoré ulice, cesty a komunikácie majú najvyššiu prioritu a ich zjazdnosť a odpratanie snehu z nich sa vykonáva okamžite. EKO-podnik VPS v ňom zároveň uvádza aj nebezpečné miesta, úseky či priestranstvá.uvádza sa v materiáli.