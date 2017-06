Bratislavské Nové Mesto prenajme budovu Konskej železnice

Pohľad na budovu Konskej železnice na Krížnej ulici v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 13. júna (TASR) – Budovu Konskej železnice na Trnavskom mýte, ktorej časť je dlhodobo nevyužívaná, bratislavské Nové Mesto prenajme. Vyplýva to z rozhodnutia novomestských poslancov, ktorí dnes na rokovaní miestneho zastupiteľstva odsúhlasili vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. Týka sa to však len časti priestorov tejto národnej kultúrnej pamiatky, teda s výnimkou sobášnej siene, matričnej miestnosti a šatní. Nájomná zmluva by sa podľa schválených súťažných podmienok mala uzatvoriť na desať rokov a nový nájomca by mal platiť nájom vyše 53.000 eur.Predložený materiál sa však nezaobišiel bez dlhšej diskusie v poslaneckom pléne. Najaktívnejšie bola proti prenájmu budovy poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie Zuzana Rattajová. Tá apelovala na to, aby sa o budove a jej možnom využití odborne a verejne diskutovalo. Poukázala na to, že budova v minulosti slúžila na kultúru, a tak by to malo byť aj v budúcnosti.skonštatovala Rattajová.Nepozdávala sa jej ani suma, za ktorú by mali byť priestory prenajímané. Je totiž presvedčená, že žiadne občianske združenie či mladí aktivisti, ktorí by prišli s dobrými nápadmi na využitie priestorov a zaplatili by predmetný ročný nájom, by neboli schopní budovu ďalej prevádzkovať.myslí si poslankyňa s tým, že nikde nie je napísané, že budovu musí prevádzkovať mestská časť a ako príklad uviedla projekty Cvernovka či Stará tržnica.Opačného názoru bol poslanec Marek Líška, podľa ktorého je práve prenájom budovy priamočiarym a najpragmatickejším spôsobom a schodnou cestou, ktorou by mestská časť dosiahla výsledok v čo najkratšom čase.uviedol poslanec, ktorý nie je presvedčený o tom, že by diskusia dlhodobý problém vyriešila. Podobného názoru bol aj poslanec Peter Vaškovič, podľa ktorého sa premrhalo už dosť času.Niektorým sa tiež nepáčil možný účel využitia budovy, ktorý je uvedený v súťažných podmienkach, teda okrem verejnoprospešných projektov, napr. kultúrne, športové, sociálne či vzdelávacie, tak aj na administratívu, kancelárie či obchod. Na margo toho odznelo ubezpečenie, že súčasťou podmienok je aj vyhradené právo prenajímateľa, teda samosprávy, odmietnuť všetky návrhy, prípadne meniť podmienky alebo súťaž zrušiť. To sú podľa niektorých poslancov dostatočné zábezpeky. V súvislosti so sumou, ktorá sa zdala niektorým privysoká, zasa poslanec Vladimír Mikuš uviedol, že je to adekvátna suma za reprezentatívne priestory. Poslanec Pavol Galamboš zasa v rámci diskusie poukázal na to, že mestská časť platí ročne železniciam okolo 8500 eur za parkovisko pri budove, ktoré však Novomešťania nevyužívajú, ale parkujú tam autá z celého Slovenska.