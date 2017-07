Bratislavské Staré Mesto obnovilo Škarniclovu a Moskovskú ulicu

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 12. júla (TASR) – Bratislavské Staré Mesto naďalej pokračuje v revitalizácii ulíc vo svojej správe. Aktuálne je vynovená Škarniclova ulica, kde pribudol nový asfalt, pás zelene, chodníky zo zámkovej dlažby po oboch stranách ulice a bezbariérové priechody pre chodcov. Mestská časť v rámci prác preinvestovala zo svojho rozpočtu 98.000 eur, pričom do financovania zapojila aj investora. TASR o tom informovala hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková s tým, že na jeseň ešte vysadia nové dreviny a doplnia stromoradie.Nový asfaltový povrch pribudol aj na Moskovskej ulici, konkrétne v úseku od Strážnickej po Záhradnícku ulicu. Samospráva tak nadviazala na práce z konca minulého roka, kedy obnovila úsek od Poľnej po Strážnickú. Okrem nového povrchu cesty a chodníkov pribudli aj bezbariérové priechody pre chodcov, úpravou dopravného značenia zároveň nové parkovacie miesta. Celkové náklady na revitalizáciu Moskovskej ulice vyšli mestskú časť na 115.000 eur.Obnovené by mali byť tiež schody na Škarniclovej/Svoradovej, na Mudroňovej a Haydnovej, v pláne je tiež oprava schodov na Lipovej/Révovej a Dankovského/Tvarožkovej. Dokončuje sa dlažba na parkovisku a vchode do vnútrobloku na Mikulášskej ulici a začala sa kompletná oprava chodníkov a ciest na Björnsonovej ulici, v úseku od Šancovej po Povraznícku. Komplexnej obnovy by sa mala dočkať aj Panenská ulica. Okrem nových spevnených plôch na ceste a chodníkoch po oboch stranách ulice by tu mali pribudnúť aj stromy a nové plochy zelene.