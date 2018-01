Bratislavské Staré Mesto odstránilo nelegálne reklamné trojnožky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto odstránilo zo svojho územia všetkých 32 reklamných trojnožiek. Takúto forma reklamy zmizla z ciest a chodníkov na Rudnayovom, Rybnom a Komenského námestí a tiež na Gorkého, Poštovej, Medenej, Živnostenskej a Palackého ulici. TASR o tom informovala staromestská hovorkyňa Nora Gubková.Odstránenie tzv. trojnožiek je podľa nej výsledkom dlhotrvajúceho sporu mestskej časti s obchodnou spoločnosťou PRE SENT, s.r.o. Tým, že dobrovoľne nesplnila povinnosť odstrániť reklamné zariadenia, miestna samospráva preto pristúpila k nútenému výkonu rozhodnutia.skonštatovala Gubková. Tá sa z pôvodných 70 centov za meter navýšila na päť eur.Ďalším krokom má byť podľa samosprávy dokončenie odstraňovania bývalých telefónnych búdok. Tie sa podľa starostu Radoslava Števčíka tiež zmenili na nelegálne pútače a v súčasnosti slúžia ako nosiče nepovolených obojstranných reklamných stavieb typu Citylight. Rozhodnutie staromestského stavebného úradu sa týka celkovo 49 takýchto nosičov. Niektoré už boli v minulom roku odstránené napríklad z Námestia SNP. Zvyšné nefunkčné telefónne búdky by mali byť postupne odstraňované do konca mája tohto roka.dodala Gubková.