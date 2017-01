Bratislavské Staré Mesto otvorí novú škôlku na Brnianskej ulici

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) – Na Brnianskej ulici v bratislavskom Starom Meste začne od 1. februára fungovať nová materská škola. Tú mestská časť zriadila v zrekonštruovaných priestoroch existujúcej polyfunkčnej budovy v areáli Základnej školy (ZŠ) Dubová. Náklady na jej vybudovanie dosiahli 127.000 eur, z čoho 74.000 eur predstavuje dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Pre TASR to uviedla staromestská hovorkyňa Nora Gubková.Súčasťou rekonštrukčných prác bolo nové dispozičné riešenie priestorov, vybudovanie sociálnych zariadení a prevádzkových priestorov, obnova stien, podláh i nová elektroinštalácia. Pribudlo tiež nové požiarne schodisko a detské ihrisko s hracími prvkami a šmykľavkami, deti však budú môcť využívať aj športový areál vedľajšej základnej školy. S projektovou časťou začala samospráva podľa hovorkyne v druhej polovici júla 2015, samotné práce trvali od polovice júna do konca augusta minulého roka. "Najskôr bolo potrebné budovu skolaudovať, následne išla žiadosť na ministerstvo o zaradenie do siete škôl. V januári sa dokončí interiérové a personálne zabezpečenie," doplnila Gubková.Do novej dvojtriednej škôlky nastúpi 41 detí. Prijaté boli podľa Gubkovej deti, ktorých zákonní zástupcovia požiadali o prijatie pri zápise v máji 2016, ale neboli prijaté do staromestských materských škôl k 1. septembru 2016. Mestská časť je tak v súčasnosti zriaďovateľom celkovo 19 škôlok. K 15. septembru minulého roka bol počet detí v materských školách takmer 1080, vo februári by malo pribudnúť ďalších vyše 40."Som rád, že rok 2017 začíname s dobrými správami. Naši staromestskí škôlkari si užijú nové priestory, ale čo je najdôležitejšie, vnímame to ako podporu mladých rodín," konštatuje starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Mestská časť plánuje aj v tomto roku pokračovať v rekonštrukciách škôlok a jedální pre zvýšenie ich kapacít.