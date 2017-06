Bratislavské Staré Mesto pokračuje v obnove chodníkov, ciest a schodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 14. júna (TASR) – Bratislavské Staré Mesto pokračuje v revitalizácii ulíc vo svojej správe, komplexnej obnovy by sa mala dočkať aj Panenská ulica. Okrem nových spevnených plôch na ceste a chodníkoch po oboch stranách ulice by tu mali pribudnúť aj stromy a nové plochy zelene.uviedla pre TASR Nora Remiarová z komunikačného oddelenia staromestského miestneho úradu.Do prvej fázy sa pritom môže zapojiť aj samotná verejnosť. Obyvatelia môžu svoje nápady či pripomienky k plánovanej obnove ulice posielať na e-mailovú adresu starosta@staremesto.sk. Urobiť tak môžu do nedele 25. júna. Kedy by sa malo začať so samotnými prácami, zatiaľ známe nie je.doplnila Remiarová s tým, že ukončenie prác sa odhaduje do konca augusta.Mestská časť v súčasnosti opravuje cestu na Moskovskej ulici a rekonštruuje cesty a chodníky na Škarniclovej. Okrem toho obnovuje schody na Škarniclovej/Svoradovej, na Mudroňovej a Haydnovej, v pláne je tiež oprava schodov na Lipovej/Révovej a Dankovského/Tvarožkovej. Dokončuje sa tiež dlažba na parkovisku a vchode do vnútrobloku na Mikulášskej ulici.