Bratislavské Staré Mesto reguluje vjazd áut do centra z ďalších 4 ulíc

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto reguluje od tohto týždňa vjazd áut do historickej časti mesta na uliciach Židovská, Mikulášska, Beblavého a Zámocké schody. To znamená, že vjazd na tieto ulice je povolený len pre vlastníkov, rezidentov a podnikateľov, ktorí vedia preukázať možnosť parkovania v garáži alebo na parkovacom mieste. Mestská časť preto upozorňuje vodičov, ktorí nemajú vzťah k nehnuteľnostiam na predmetných uliciach, že sa do tejto časti autom už nedostanú. TASR o tom dnes informovala Nora Remiárová zo staromestského miestneho úradu.hovorí starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Podľa neho sa zároveň revitalizáciou povrchu Mikulášskej a Židovskej ulice vytvoril kompaktný verejný priestor, kde má prednosť chodec a cyklista a podotýka, že dotknutí obyvatelia vnímajú nový dopravný režim ako skvalitnenie bývania v tejto historickej časti mesta.Na spomínaných štyroch uliciach pod hradom tak platí rovnaký dopravný režim ako v historickom jadre, kde sú regulované vjazdy áut zo Strakovej a Františkánskej ulice.upozorňuje Remiárová. Na uliciach je možné parkovať len na 14 vyznačených parkovacích miestach, v súlade s dopravným značením. Žiadne parkovacie miesto nie je podľa nej vyhradené pre konkrétne auto, čo znamená, že platí princíp - kto skôr príde, ten zaparkuje.