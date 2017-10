Bratislavské Staré Mesto vymieňa dlažbu na Židovskej, má byť úplne iná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 18. októbra (TASR) – Dlhodobo problematická, kritizovaná a nebezpečná dlažba na Židovskej ulici v bratislavskom Starom Meste by mohla byť definitívne lepšia a bezpečnejšia. Tvrdí to staromestský starosta Radoslav Števčík, ktorý sa rozhodol dlažbu kompletne vymeniť a práce vo výške zhruba 30.000 eur zafinancovať zo svojho platu. Svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že nechce byť obviňovaný z plytvania peňazí mestskej časti."Dlažba na Židovskej sa nepodarila. Znalecký posudok ako dôvod všetkých problémov označil nevhodne zvolený typ dlažby. A ako sme zistili, nie je to ani opraviteľné," uviedol pre TASR Števčík s tým, že hoci mestská časť dlažbu niekoľkokrát reklamovala a vymieňala, problém naďalej pretrvával. "Jediným racionálnym riešením bola úplná výmena," doplnil starosta.Po konzultáciách s architektmi bol vybratý iný druh dlažby, ktorý zároveň pripomína historickú dlažbu. Pôjde o betónovú dlažbu, s kombinovaním formátov 14 krát 14 a 14 krát 21 centimetrov a s hrúbkou šesť centimetrov. "Malo by to byť pojazdné, pochôdzne a komfortné," skonštatoval Števčík. Dlažba by mala byť kompletne vymenená do dvoch až troch týždňov. Odsúhlasil ju aj Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava. "Krajský pamiatkový úrad Bratislava schválil predláždenie Židovskej ulice v úseku pred novostavbami z konca 20. storočia. Nová dlažba bude na rozdiel od terajšej maloformátová, vhodnejšia do historického prostredia," uvádza v stanovisku KPÚ.Dlažbu na Židovskej ulici, ktorú osádzali len minulý rok počas rekonštrukcie ulice pred predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ, sprevádzali problémy od začiatku. Práce boli jednak dokončené neskôr, ako sa predpokladalo, verejnosť s ňou nebola nikdy spokojná. Dlažba bola totiž nebezpečná a výrazne sa šmýka najmä za daždivého počasia, následne sa niektoré dlaždice začali lámať. Nepomohlo ani vymenenie poškodených kusov, využitie menšieho formátu dlaždíc či zdrsnenie ich povrchu.Cena pôvodnej dlažby bola vyčíslená na približne 72.000 eur. Vyberal ju vtedajší garant projektu vicestarosta Ľubomír Boháč. "Bola voči nemu vyvodená politická zodpovednosť a už nie je mojím zástupcom," uviedol na margo toho Števčík. Jeho bývalý zástupca sa však sám vzdal tejto funkcie začiatkom októbra minulého roka. Ako dôvod vlastného rozhodnutia uviedol nemožnosť ďalšej spolupráce so starostom, ktorý stratil jeho dôveru a že bol vťahovaný do rôznych sporov vyvolaných starostom.