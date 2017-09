Bratislavské Staré Mesto vypracuje dizajn manuál obnovy chodníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. septembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto by malo vypracovať dizajn manuál obnovy chodníkov. Jeho cieľom je zjednotiť dizajn chodníkov, ktorý by bol v rámci zákonných možností záväzný ako pre samosprávy, tak pre investorov. Dokument by mal staromestský miestny úrad spolu s odbornými oddeleniami vypracovať a predložiť na rokovanie miestnym poslancom v marci budúceho roka. Rozhodli o tom dnes staromestskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva.Snahou mestskej časti je jednak pokračovať v obnove chodníkov, do ktorej by sa mali zapojiť aj developeri pri rekonštrukciách či novej výstavbe, ale zároveň zabrániť tomu, aby mali chodníky po opravách niekoľko druhov povrchov.uviedol pre TASR staromestský starosta Radoslav Števčík. Materiálom by sa malo taktiež docieliť to, aby sa pri rekonštrukciách komunikácií akoby nezabúdalo aj na obnovy chodníkov, ktoré sú v mnohých prípadoch pre chodcov nebezpečné.Podľa starostu by malo byť jedným z prvých krokoch zmapovanie všetkých lokalít a ulíc v Starom Meste. Jednou zo špecifických lokalít je historické jadro mesta, kde je dlažba daná. Osobitnou kapitolou je územie medzi Staromestskou ulicou a Palisádami, teda ulice Panenská, Podjavorinskej, Štetinova, Zochova, Kozia, Lýcejná a Konventná. V tomto prípade je snahou samosprávy spolu s obyvateľmi a podnikateľmi vypracovať dizajn manuál komplexnej revitalizácie verejných priestorov, teda nielen chodníkov. Ďalšou podobnou kapitolou sú komunikácie v správe hlavného mesta na území Starého Mesta, kde doteraz komunikácia s vedením mesta viazla, ale hlavná architektka mesta Ingrid Konrad vyjadrila záujem o participáciu a spoluprácu.Prioritou na obnovu by mali byť tie cesty, kde je v súčasnosti značné množstvo rôznych druhov povrchov. Samospráva totiž podľa Števčíka už od roku 2015 rekonštruuje a dláždi chodníky podľa jednotného vizuálu. Podľa neho by bolo tiež neekonomické, aby sa obnovovali hneď všetky chodníky, teda aj tie, ktoré dostali novú dlažbu v posledných rokoch.skonštatoval.Otvorená zatiaľ ostáva aj otázka financovania. Poslanci v tejto súvislosti schválili vytvorenie Fondu obnovy chodníkov ako špeciálnej položky v rámci rozpočtu mestskej časti, do ktorého by malo ísť podľa poslanca Martina Borguľu ako jedného z predkladateľov materiálu 20 percent z peňazí vybratých z miestneho poplatku za rozvoj. Napriek tomu, že poslanci tento návrh takmer jednohlasne podporili, v rámci rozpravy niektorí tento návrh kritizovali. Nesúhlasili ani s percentuálnym delením, ani so samotným zriadením fondu, keďže už je zriadený fond na vyberanie miestneho poplatku za rozvoj.Či je takéto riešenie účelné a efektívne, by mali podľa starostu povedať odborné útvary úradu. Nebráni sa však možnosti viazania financií na obnovu chodníkov priamo z fondu vytvoreného na vyberanie rozvojového poplatku.