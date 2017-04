Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 20. apríla (TASR) – Bratislavské Staré Mesto začalo s budovaním Landererovho parku. Ten by mal vyrásť ako akási mestská záhrada na ploche takmer tritisíc štvorcových metrov v tesnej blízkosti Šafárikovho námestia.povedala pre TASR staromestská hovorkyňa Nora Gubková.Následne by sa malo začať s úpravou povrchov pre záhradnícke a sadovnícke práce, termín však bude závisieť od počasia.priblížila hovorkyňa prvú etapu budovania nového parku. Ďalšie práce sú podľa nej naplánované na jeseň tohto roka, kedy by sa mali budovať chodníky, upravovať zelené povrchy, obnovovať koruny stromov či dopĺňať parkové prvky.Po dokončení by mal vzniknúť otvorený, zelený a bezbariérový priestor, ktorého centrálnu časť bude tvoriť novýpavilón otvorený od jari do jesene a fontána. Tie by mali byť zároveň večer nasvietené špeciálnym osvetlením LED technológiou, rovnako ako stromová aleja pozdĺž chodníka na Alžbetínskej ulici.Nové chodníky by nemali byť asfaltové, ale s dlážkovým a mlatovým povrchom. Špecifické by mali byť tiež zelené povrchy, keďže nepôjde o klasickú parkovú trávu, ale o lúčnu zmes kvetín a trávy. Vytvárať by to malo obraz divokej lúky, ktorá bude vyššia, lebo sa bude kosiť len dvakrát do roka a ostrovčekov trávnika, ktorý bude nižší.Projekt revitalizácie predmetného územia počíta s nákladmi okolo 300.000 eur. Mestská časť by mala zo svojho rozpočtu vyčleniť 200.000 eur, zvyšné financie zatiaľ samospráva stále nemá doriešené.dodala Gubková.Návrh na revitalizáciu územia vyberalo Staré Mesto v medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaži na prelome rokov 2015/2016. Okrem územia v tesnej blízkosti Šafárikovho námestia hľadalo aj možné riešenie na obnovu Fajnorovho nábrežia. V tomto prípade je ale potrebné ukončiť rokovania medzi mestskou časťou a majiteľom pozemkov, ktorým sú Verejné prístavy.