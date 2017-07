Bratislavské Staré Mesto zrekonštruuje Heydukovu ulicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Roman Hanc Foto: TASR- Roman Hanc

Bratislava 25. júla (TASR) – V bratislavskom Starom Meste sa koncom mesiaca začne rekonštrukcia Heydukovej ulice. Tá zahŕňa úsek od Kolárskej po Hollého ulicu. Práce by mali byť ukončené do 28. augusta a zahŕňajú obnovu celého povrchu vozovky a chodníkov, ktoré by mali byť bezbariérové a upravené aj pre nevidomých.uvádza mestská časť na svojej webovej stránke.Staré Mesto už zrevitalizovalo napr. Palackého ulicu s priľahlou Kúpeľnou ulicou, vynovená je tiež Škarniclova a Moskovská ulica, konkrétne v úseku od Strážnickej po Záhradnícku ulicu. Obnovené by mali byť tiež schody na Škarniclovej/Svoradovej, na Mudroňovej a Haydnovej, v pláne je tiež oprava schodov na Lipovej/Révovej a Dankovského/Tvarožkovej. Rekonštrukčné práce sa týkajú tiež dlažby na parkovisku a vchode do vnútrobloku na Mikulášskej ulici či chodníkov a ciest na Björnsonovej ulici, v úseku od Šancovej po Povraznícku. Komplexnej obnovy by sa mala dočkať aj Panenská ulica. Okrem nových spevnených plôch na ceste a chodníkoch po oboch stranách ulice by tu mali pribudnúť aj stromy a nové plochy zelene.